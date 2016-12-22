MLB》教士徹底重建 看上大聯盟最軟投

小威佛球速全大聯盟最慢。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕上季球速全大聯盟最慢的先發小威佛（Jered Weaver），走完2011年與天使的5年8500萬美元的合約後，目前仍在找工作，最近重建的教士隊有興趣簽他來補充輪值。

根據統計顯示，小威佛本季快球速均速剩下84英里（約135公里），若不算進蝴蝶球投手迪基（R.A. Dickey）將是全大聯盟球速最慢的投手，比倒數第2的費斯特（Doug Fister）慢5公里。

小威佛本季先發31場，戰績12勝12敗，178局被敲209支安打，被轟出37發全壘打美聯最多，防禦率5.06。有別於勇士、教士補強短期即戰力投手，重建的教士尋找CP值更高的投手來填充輪值，因而看中小威佛。