NBA》騎士傑佛森遭驅逐出場 離場前扔球衣（影音）
2016/12/22 12:11
〔體育中心／綜合報導〕騎士今天在主場以113：102擊退公鹿，但在第四節時，騎士老將傑佛森（Richard Jefferson）卻遭到驅逐出場，他在離場時氣得將球衣脫下，並拋給場邊球迷。
在第四節尾端，傑佛森與公鹿新秀梅克 （Thon Maker）在卡位時糾結在一起，兩人雙雙倒在地上，而傑佛森在起身後衝向梅克，所幸隊友及時將他們隔開，才沒有爆發衝突。但傑佛森也收到他第一次技術犯規，之後他向裁判理論時，因態度不佳又收到技術犯規，遭驅逐出場。
遭驅逐後，傑佛森氣憤難平，於是在走向休息室時，將自己的球衣脫下，並拋給場邊的球迷。而傑佛森在離場前留下10分、4助攻。
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