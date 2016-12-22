NBA》Kobe透露為何能得81分 背後故事有洋蔥
2016/12/22 11:51
〔體育中心／綜合報導〕2006年1月23日，「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）在主場面對暴龍的比賽中創下神蹟，全場46投28中，轟下歷史第二高的81分，時至今日球迷仍津津樂道，事隔多年後，Kobe回憶起當晚的神勇，將功勞歸功於親愛的外婆。
Kobe在2012年時，曾接受名主持人班辛格（Graham Bensinger）採訪，Kobe在節目中透露，「我得81分的那天，其實是我外公的生日，而他在幾年前已離開我們了，當天晚上的比賽，外婆選在外公的生日來看我比賽。」
Kobe提到，「81之夜」是外婆第一次、也是最後一次的NBA經驗，「在家族裡，我和她的個性最為相近，小時候，我一天可能要打7、8場夏季聯賽，她總是會唸我『這樣太累了、小子你得放鬆點！』，她總是會關心孫子的一切，但進入最高殿堂NBA後，她卻沒辦法再來看我打球。」
「她特地飛來加州，那是她第一次來看NBA的比賽，因為她有自律神經的毛病，沒辦法承受那麼大的噪音，所以對我來說，那晚真的真的很特別。」
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