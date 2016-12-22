MLB》轉戰日職打太爛 高梅斯還想回大聯盟

高梅斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今年曾在日職東北樂天隊打球的高梅斯（Jonny Gomes）表現不如預期，出賽18場就解約回美國，如今高梅斯想再回到大聯盟。

高梅斯年初以1年200萬美元（約6658萬台幣）、附帶100萬激勵獎金加盟樂天。但他在18場比賽中僅繳出1成69、1轟、7分打點的慘淡成績，季中他稱語言隔閡和受到熊本大地震驚嚇，只好提早解約回美國。

ESPN資深專欄作家柯拉斯尼克（Jerry Crasnick）在推特上表示，現年36歲的高梅斯認為自己還有擊出全壘打的能力，計畫在2017年重返大聯盟。高梅斯在大聯盟生涯累積162轟，平均打擊率為2成42。