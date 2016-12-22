NBA》Kobe喜獲千金 小曼巴模樣大公開
2016/12/22 14:06
布萊恩與太太凡妮莎。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕湖人退役球星「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）近日開心迎接她的小女兒誕生，也在自己的社群網站放上愛女的照片。
Kobe的小女兒於12月5日出生，Kobe也向外界宣布，寶貝女兒的名字是畢安卡（Bianka Bella Bryant）。照片中，小小的畢安卡被包在一件粉紅毛衣裡，熟睡的模樣相當可愛。
Kobe表示，與太太對於女兒的出生都感到非常開心，而這也是Kobe的第三個寶貝千金。
布萊恩在社群媒體放上小女兒的照片。
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