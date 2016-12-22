井川慶還想打球 0元合約當獨立聯盟練習生

井川慶。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前洋基隊日籍投手井川慶今與關西獨立聯盟兵庫隊簽下無報酬的練習生合約，延續棒球生涯。

37歲的井川慶去年10月遭前東家歐力士釋出，今年5月就加入兵庫隊，但都沒有登板機會，今天雙方進一步簽約，但合約沒有簽約金也沒有年薪，由於是練習生，不得參加明年4月開打的正式比賽。因此，井川慶要先在透過訓練營的練習試合調整好狀況，以轉為正式球員為目標。

井川慶在記者會表示，身體還很健康，同世代的人也都還在努力，他不想輸，想要繼續打球，來季會更加努力。對於未來回到日本職棒的可能性，他回應還沒有想到未來的事情。

井川慶在日職累積93勝72敗防禦率3.21，2003年他在阪神虎拿下20勝5敗，並以2.80拿下央聯防禦率王，風光拿下澤村賞，2007年洋基因應紅襪搶下松坂大輔，以總計4600萬美元（約新台幣14.7億元）的代價搶下井川慶，但僅在大聯盟留下2勝4敗，防禦率6.66的成績。