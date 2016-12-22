井川慶加盟獨立聯盟當練習生 年薪0圓
2016/12/22 12:30
井川慶。（歐新社）
〔記者吳清正／綜合報導〕曾經轉戰大聯盟的前阪神隊王牌投手井川慶，和日本獨立聯盟兵庫隊簽下沒有薪水的練習生合約，尋求再起的機會。
現年37歲的井川慶2003年以20勝和防禦率2.08贏得中央聯盟投手雙冠王，並獲得澤村賞，06年球季後向大聯盟申請入札，由洋基隊以2600萬美元（台幣8.4億元）得標，並簽下5年2000萬美元（台幣6.5億元合約）。
但是井川慶效力洋基隊期間只在大聯盟出賽16場，戰績2勝4敗，防禦率6.66，最後3年全部待在小聯盟，2012年返日加盟歐力士隊，3年也只出賽29場，戰績7勝12敗，14年球季後被釋出。
兵庫隊監督続木敏之是井川慶阪神隊時期的教練，井川慶希望能在続木敏之的指導下找回昔日的身手。
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