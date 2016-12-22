NBA》哈登轟27分 助火箭擊落太陽

哈登轟下27分、14籃板。（美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕前役遭「奧客」馬刺隊擊敗終止十連勝的火箭今拿太陽出氣，「大鬍子」哈登轟下27分、14籃板，助火箭125：111射落太陽，火箭近12戰拿下11勝。

火箭全場7人得分上雙，戈登（Eric Gordon）板凳出發，全場13投7中，貢獻24分，「大鎖」貝佛利（Patrick Beverley）也攻下18分。

火箭教頭丹東尼昔日曾執教太陽，昨率隊造訪鳳凰城，球迷也用掌聲歡迎昔日教頭，丹東尼說，「在這裡有段美好的回憶，是人生很特別的經驗。」

前三節打完僅落後7分的太陽，末節遭火箭狂轟34分，無力反撲。火箭三分球命中率高達47.7%，優於太陽的36%，全場飆進18顆三分彈，成功射落太陽。