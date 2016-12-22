NCAA》學生籃球汙點！杜克主力出腳踹翻對手
2016/12/22 14:31
〔體育中心／綜合報導〕NCAA老牌強隊杜克大學近來屢遭抨擊，事出源自於三年級主力後衛艾倫（Grayson Allen）的爭議行為，權威媒體《今日美國》甚至在標題嚴斥：「譴責！ACC應立即禁賽杜克艾倫」，全因艾倫球場上頻頻「出腳」傷害對手。
昨日杜克大學出戰伊隆大學，艾倫在一次防守中用胸部狠頂對手、壓迫至底線，鏡頭更帶到艾倫為防止帶球者切入，直接出腳絆倒對手，隨即遭裁判吹罰一次技術犯規，坐回板凳後，艾倫情緒潰堤大吼，賽後在休息室面對鏡頭痛哭。
學生籃球講求紀律，此次行為出現在治軍嚴謹的杜克大學，引起全美運動媒體討論，《CBS》記者將艾倫的爭議行為連結到勇士前鋒格林（Draymond Green），撰文指出艾倫的行為無疑是傷害籃球行為，「又一次格林式的防守」。
有球評認為，ACC應立即嚴懲艾倫至少1場以上的禁賽，原因即是艾倫並非初犯，上季面對路伊斯維爾大學及佛州大學時，數度出腳干擾對手遭判罰，情節嚴重。
艾倫上季獲選NCAA第二隊，是球隊陣中主力，但儘管本季繳出17.2分、4.8籃板、3.6助攻的不俗成績，仍難掩蓋在場上的惡意行為。
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