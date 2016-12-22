NBA》明年成自由身 李文斯頓喊話：待在勇士最理想

李文斯頓希望續留勇士。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士球員李文斯頓（Shaun Livingston）明年夏天將成為自由球員，而他的未來動向也令外界好奇。對此李文斯頓表示，希望能續留勇士。

李文斯頓在接受採訪時說，希望明年能重新與勇士簽約，甚至表明想一直待到退休。「能待在勇士是最理想的狀況，我很樂意在勇士完成我的職業生涯，但我現在只能等待。」

現年31歲的李文斯頓在2014年與勇士簽下三年1千6百多萬美金（約5億3千萬新台幣）的合約。他生涯待過9個球隊，但直到落腳勇士才嶄露頭角，而李文斯頓作為替補球員，本季平均可貢獻4.9分，且出手命中率為57%。

而伊古達拉（Andre Iguodala）明年也將結束合約，所以勇士明年將要面臨重大抉擇，到時會和誰簽約，令外界好奇。