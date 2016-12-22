MLB》老虎捕手練打 找妻子當餵球員（影音）
2016/12/22 13:35
〔體育中心／綜合報導〕耶誕節將至，老虎隊捕手麥肯（James McCann）仍維持自主訓練，甚至找了妻子當餵球員，來練習打擊，令許多網友羨慕。
麥肯在社群網站Instagramg上貼出一段影片，麥肯準備打擊，妻子潔西卡（Jessica McCann）坐在護網後方，用小拋球的方式投向打擊區，麥肯揮棒擊中小白球後，潔西卡怕被球打中，立即往護網躲。
這段影片引起許多網友羨慕，有網友就說：「這就是真愛！」，另名網友就說，這對佳偶真是天生一對。
麥肯近兩年是老虎隊的主力捕手，本季出賽105場繳出12轟、48分打點，2成21的打擊率。
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