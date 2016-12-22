非做不可》世界球后戴資穎也分享 改革協會連署迅速爆表

連署網站。（取自網路）

〔體育中心／綜合報導〕由排球紀錄片《夢想的角落》導演張祐銓、《球迷的怒火》呂季鴻、王寶惠、簡育柔與力晶科技副理王宏祺所發起的「緊急連署：台灣排球需要你！」於昨晚九點半正式展開，今早11點即逾萬人參與，證明協會改革勢在必行，而差點遭羽協禁賽的世界球后戴資穎，甫於杜拜拿下年終賽冠軍，昨天返國後，立刻參與連署，並呼籲她的粉絲「穎迷」共襄盛舉，用行動一起改變台灣的體育環境。

國民體育法預計於12月下旬在立院審議，此次訴求為「這次修法將決定長久被壟斷的單項協會是否能真正開放，讓協會真正成為選手的助力，而不是阻力。這很可能是第一次、也是唯一一次台灣體育翻身的機會！」

此次連署發起人之一的張祐銓看見那麼多人出面響應，他說：「我真的有嚇一跳，畢竟在台灣要連署破萬有一定難度，尤其又是體育相關的事情，謝謝大家這麼關心排球與台灣的體育發展。」

「緊急連署：台灣排球需要你！」此次連署目標為3萬人，張祐銓強調，希望越多人來響應越好，他更透露，昨晚連署開始後，已有不少排球界教練、球員都私下傳訊息給他，即便許多人礙於身份關係無法參與連署，仍選擇用不同方式給予支持，讓他非常感謝。

「光頭神舉」黃培閎昨已在粉絲專頁呼籲大家一同來連署，而台灣出產的羽球世界球后戴資穎昨晚也在粉絲專頁上表示，「我連署了,#穎迷 、您們也可以幫忙！」

參與連署網址 http://www.jumpto.tw/