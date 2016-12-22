重賞之下有勇夫 澳網獎金加碼破11億台幣

〔記者梁偉銘／綜合報導〕重賞之下有勇夫！2017年澳洲網球公開賽1月16日開打，為激勵選手並杜絕打假球歪風，大會宣佈賽事總獎金提升到史上最高的5000萬澳幣（約11.62億台幣），比今年還多出約14%。

其中男、女單打冠軍獎金各為370萬澳幣（約8600萬台幣），即使會內一戰出局也有5萬澳幣（約116萬台幣）。

澳網主席提列（Craig Tiley）表示，此次特地提高前幾輪獎金，對於實力與名氣都還不是那麼頂尖的選手來說，就算提前落馬也不致損失慘重，「我們相信這樣至少比較平衡，也是種補償。」他強調，「目的是要改變非球星選手收支勉強打平的窘態，並確保網球是全球最優秀男、女運動員都可賴以生存的職業選擇。」

另方面，由於今年初英國BBC報導，有件機密調查文件顯示，過去10年多達16位世界前50大高手涉嫌打假球，甚至有一人拿過大滿貫冠軍，而黑名單中光澳網就有8人，連前世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）都被影射，因此澳網本屆為求自清，已拒絕國際賭盤企業廣告贊助，同時讓很可能前幾輪止步的低排名選手，獲得更多獎金鼓勵。

喬柯維奇。（資料照，歐新社）