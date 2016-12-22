中職》前阪神投手西村憲 傳獲邀中信兄弟春訓
2016/12/22 16:36
中職戰力外測試會，日本前阪神虎投手西村憲。（資料照，記者廖耀東攝）
〔體育中心／綜合報導〕前阪神虎投手西村憲日前來台參與中職戰力外測試，日媒報導，中信兄弟已經與他接觸，將有機會來台參與中職春訓。
西村憲20日參加中職戰力外測試會，日媒報導，會後中信兄弟投手教練許銘傑及前隊友林威助曾與他接觸，並邀請他來參加春訓。
現年30歲的西村憲與台灣選手蕭一傑同期加入日本職棒阪神虎，2014年被戰力外後，西村憲轉往BC聯盟的石川百萬之星隊，且也傳出他已加盟滋賀United隊，不過他本人則希望能夠到更高層級的中職發展，因此將有機會來台參與春訓，甚至成為中信兄弟一員。
對於日媒的報導，中信兄弟楊培宏則表示，測試會才過兩天，不會這麼快決定。
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