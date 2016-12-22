MLB》耶誕節前簽約？傳李振昌加盟洛磯

李振昌去年加盟日職西武獅。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕今年轉戰日職西武，李振昌表現平平，今天有消息指出，他將重返美職且洛磯已提出小聯盟合約，並附帶大聯盟春訓邀請，他將有機會透過好表現，重返大聯盟舞台。

李振昌去年離開印地安人，並轉戰日職西武獅隊，出賽18場都以牛棚投手角色登板，繳出防禦率6.48的成績，表現平平，季後未獲得球團續約。

李振昌返台後先跟著富邦悍將練球，日前也向經典賽台灣隊報到，不過集訓一天後，他便展開自主訓練，今天傳出大聯盟球隊洛磯已跟他接觸，提出小聯盟約並附帶邀請大聯盟春訓，且預計在耶誕節前完成簽約。

對於相關傳聞，經紀人張家銘並未提出評論。