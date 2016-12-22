SBL Live》得分創本季新高 富邦大勝台啤

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 台啤 23 17 13 19 96 富邦勇士 23 28 23 22 72

第四節

決勝節，雙方互有攻勢，台啤雖然力圖振作，靠著B.戴維斯接連得分，稍稍扳回一城，仍無力阻擋富邦攻勢，張伯維飆進外線，再將差距拉開。倒數階段，雙方輪流換上板凳球員練兵，王皓吉讀秒階段得分，終場富邦以96：72大勝台啤。

台灣啤酒朱億宗。（記者陳志曲攝）

台灣啤酒張容軒跳投。（記者陳志曲攝）

第三節

下半場開賽，富邦打出一波7：0攻勢，接著于煥亞挺身而出，砍進3分，稍稍縮小差距，接著林孟學、蔡文誠輪流開火，富邦取得18分領先，台啤喊暫停。暫停過後，富邦攻勢依舊沒有減弱，趁勝追擊將領先拉開至20分，B.戴維斯、李愷諺接連在罰球線上得分，台啤扳回一城，第三節打完，富邦仍以74：53領先台啤。

富邦勇士洪志善（右）中場休息前投進過半場三分球，與隊友開心擊掌。（記者陳志曲攝）

第二節

次節開賽，富邦打出一波7：4攻勢取得領先，台啤緊急喊暫停。暫停結束，台啤狀況回穩扳平比數，雙方再度戰成焦土，蔡文誠飆進外線，洪志善在放進兩分，富邦拉開領先差距，倒數階段，洪志善拋進超遠3分壓哨球，上半場打完，富邦取得51：40領先。

富邦勇士林孟學（右）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）



富邦勇士宋宇軒（左）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）



第一節

開賽，雙方你來我往，洋將B.戴維斯拿下4分，幫助台啤取得領先。蔡文誠在罰球線上拿下2分，富邦超前，加上宋宇軒的快攻得手，稍稍拉開差距，倒數1分半鐘，B.戴維斯籃下放進2分造成李恩犯規，完成3分打，台啤再度超車。

倒數階段，王皓吉、吳永仁雙雙飆進3分，第一節打完，兩隊戰成23：23平手。