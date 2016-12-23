林書豪先發對上聯盟龍頭勇士 今日賽事預告與轉播

早安，自由體育依然為讀者獻上精彩賽事。8：30籃網對上勇士，林書豪重返先發會有什麼樣的表現，精彩可期。

UBA公開男一級預賽繼續進行，目前健行與義守、輔大排名第一，14：45義守大學將迎戰上屆第8名世新大學，16：30健行科大對上重返一級的台灣師大，喜愛大專籃球的讀者千萬不要錯過。

NBA

8：30 勇士 vs.籃網（緯來體育）

9：00 湖人 vs.熱火（FOX體育）

UBA

13：00 虎科 vs.國體（FOX體育2、3台）

14：45 世新 vs.義守（FOX體育2、3台）

16：30 台師 vs.健行（FOX體育2、3台）

18：15 高師 vs.中科（FOX體育2、3台）

SBL

18：00 裕隆 vs.璞園（緯來體育、愛爾達育樂）

20：00 達欣 vs.富邦（緯來體育、愛爾達育樂）