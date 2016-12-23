林書豪先發對上聯盟龍頭勇士 今日賽事預告與轉播
2016/12/23 07:12
早安，自由體育依然為讀者獻上精彩賽事。8：30籃網對上勇士，林書豪重返先發會有什麼樣的表現，精彩可期。
UBA公開男一級預賽繼續進行，目前健行與義守、輔大排名第一，14：45義守大學將迎戰上屆第8名世新大學，16：30健行科大對上重返一級的台灣師大，喜愛大專籃球的讀者千萬不要錯過。
NBA
8：30 勇士 vs.籃網（緯來體育）
9：00 湖人 vs.熱火（FOX體育）
UBA
13：00 虎科 vs.國體（FOX體育2、3台）
14：45 世新 vs.義守（FOX體育2、3台）
16：30 台師 vs.健行（FOX體育2、3台）
18：15 高師 vs.中科（FOX體育2、3台）
SBL
18：00 裕隆 vs.璞園（緯來體育、愛爾達育樂）
20：00 達欣 vs.富邦（緯來體育、愛爾達育樂）
推薦新聞
-
NBA Live》豪哥準大三元蓋萌神2鍋 籃網遭逆轉吞4連敗2016/12/23 10:49
-
NBA》回擊卡爾新書 馬丁怒批：一切都是謊言2016/12/23 09:30
-
NBA》耶誕節復仇日？湯普森：等不及打騎士2016/12/23 08:18
-
CBA》不滿對手大動作假摔 林書豪前隊友鎖喉遭驅逐2016/12/23 08:06
-
棒球年終世界排名 台灣只輸這3國2016/12/23 08:05