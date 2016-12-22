中職》大溪工安意外 統一獅領隊蘇泰安捐3萬並發起愛心募款
2016/12/22 18:54
統一獅領隊蘇泰安。（資料照，記者林正堃攝）
〔記者黃照敦／台北報導〕棒球圈溫情滿人間！統一獅領隊蘇泰安下午看到大溪工安意外新聞，馬上Line給球團同事，希望幫忙打聽捐款管道，他個人先捐3萬，並交代行政人員將訊息轉給大家，獅隊將發起愛心募款，希望大家都是棒球人，盡可能提出援助。
本報今天下午即時新聞報導，昨天下午桃園大溪高中新建圖資大樓，因鷹架倒榻工安意外，造成5名工人身亡，其中廖忠仁和黃秀妹為夫妻，兩人有一對在屏東麟洛國中棒球隊打球的兒子，分別是就讀國三的廖紹明和國二的廖緯捷，廖家為原住民，家境清寒，如今兄弟倆父母雙亡，處境艱難，盼各界伸出援手。
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