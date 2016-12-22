日職》大谷翔平超人氣 簽演藝約成深田恭子師弟

大谷翔平。（資料照，取自Full-Count）

〔體育中心／綜合報導〕日本知名演藝公司Horipro今天宣布，與日本火腿二刀流大谷翔平簽下演藝合約，未來將幫他安排相關活動，而大谷也將在31日登上NHK紅白歌唱大賽擔任審查員。

日媒報導，日本知名演藝公司Horipro今天宣布，與大谷翔平簽下演藝合約，未來將幫助他安排相關活動，特別在休季期間會上電視節目或是出席代言活動等。

Horipro為日本知名演藝公司，旗下包括模特兒、演員、歌手等，該公司的知名藝人包括深田恭子、妻夫木聰等，除了大谷外，旅美投手田中將大、西武投手菊池雄星也隸屬於Horipro演藝公司。