SBL》躍居明星賽人氣王 朱億宗：我自己都很意外！
2016/12/22 19:17
朱億宗。（資料照，記者廖耀東攝）
〔記者林岳甫／新北報導〕本季SBL明星賽第二階段票選結果出爐，台啤朱億宗10月剛完成終生大事，將喜氣延續至今，擠下達欣一哥周儀翔，成為現階段人氣王。
明星賽將於明年元月21日於新莊體育館登場，投票以網路投票佔40％、實體投票為60％，票選活動將在本週日截止。從包包到球鞋均為粉紅色的朱億宗，在最新公布結果中，以總積分3021分超越周儀翔，暫時搶下人氣王。
從未想過會成為人氣王的朱億宗，原本都認為自己是跟明星賽沾不上邊，生涯也僅在第11季曾參加盛會，他說：「是隊友林瑞堃跟我說，我才知道自己變成人氣王，尤其我本季才加盟台啤，沒想到現在就有球迷願意支持我。」
至於有沒有偷偷動員家人、朋友幫忙投票？他笑說：「每天我父母都會在網路幫我投1票，我跟老婆則還沒有投過。」
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