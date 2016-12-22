SBL Live》台銀最終仍不敵剋星魔咒 再度敗給金酒

第1節 第2節 第3節 第4節 OT1 OT2 總分 台銀 15 12 16 33 9 16 101 金酒 19 21 19 17 9 21 106

延長賽2



菲爾普斯單打禁區得分，比分來到90比89。

倒數2分50秒菲爾普斯遠距離跳投進。此時菲爾普斯個人也繳出40分。

台銀籃下進攻得2分，隨後金酒投出三分球，比分來到92：94。

比賽最後1分20秒，菲爾普斯切入禁區拋投進，金酒領先。

倒數1分鐘李維哲嘗試進攻未果，94：100。

倒數50秒，台銀2度球權落後，奈維爾嘗試進攻未果，成力煥犯規，菲爾普斯獲得罰球機會，94：102，金酒再度領先。

張博勝遠距離跳投進，比分來到97：103。

倒數11秒，李維哲嘗試投球，簡偉儒防守犯規，賺得3次罰球機會，3罰2中，比分來到101：104，場邊喊出暫停。

最後9秒，金酒靠著罰球比分來到101比106，2度延長賽後，最終金酒獲勝。

延長賽1

菲爾普斯擦板球進，賺得2分。金酒暫時1分領先。

奈維爾試圖進攻，菲爾普手勾住奈維爾，台銀賺得罰球，比分來到81比78。

簡偉儒嘗試進攻未果，李維哲搶下球後傳給成立煥，成立煥輕鬆放進2分球，比分來到83：80。場邊喊出暫停。

倒數40秒，林力仁投出遠距離跳投，得3分。比分來到83：83，再度平手。

成力煥賺得罰球機會，2罰皆中，85:83。

菲爾普斯禁區進攻賺得2罰機會，比分來到85：85。場邊喊出暫停。

倒數15秒，雙方進攻皆未得分，再度進入延長賽。

第四節

比賽進行2分半鐘，王泰傑出手得分。

奈維爾投出三分球，比分來到55比69。不久奈維爾再度跨步出球，奪下2分。

倒數五分鐘蘇奕晉外線出手命中。

末節剩下3分30秒，場邊喊出暫停。

比賽倒數2分22秒，張博勝投出3分球，比分來到64：74，分差縮至10分，場邊再度喊出暫停。

暫停過後，台銀進攻李維哲趁空擋進攻得分。比分來到67:74，7分差。台銀打出一波10比0進攻。

李維哲將球傳給張博盛，外線出手進。比分來到70比76。末節倒數50秒，張博勝再度外線出手進，分叉拉至3分。場邊喊出暫停。

李維哲趁隙切入放進2分球，賺得1罰，比分來到76：76。金酒喊出暫停。

雙方你來我往，進入延長賽。

第三節

第三節開始20秒，林力仁外線投出3分球。

比賽進行3分鐘，劉韋辰外線出手得分，台銀終於繳出第一顆三分球。金酒隨後取得球權，蘇奕晉外線出手再度進球，還以顏色。

菲爾普斯籃下再度進攻上籃，金酒16分領先，比賽暫停。

暫停過後，金酒簡偉儒抓到空擋外線出手進，過去兩分半內，金酒打出8比0攻勢。

菲爾普斯後場推進前場，切入得分。並賺得罰球，比分來到34:54，20分差。

吳祐任再倒數20秒，3分球進，比分來到14分差。

第三節結束，比分來到43：59，金酒仍有雙位數領先。

第二節

次節開打，奈維爾出手投籃不進，范士恩隨即補上未成功，奈維爾再度搶下投籃，終於替台銀賺進2分。

菲爾普斯籃下進攻，遭范士恩蓋了一記火鍋，目前台銀5分落後。

第二節尚餘4分46秒，場邊喊出暫停。比數來到25：27，台銀2分落後。

倒數一分鐘，金酒換上蕭順議。菲爾普斯假晃進攻得2分。金酒請求暫停。

次節倒數21秒，目前菲爾普斯攻下19分、11籃板，比分來到27：40，13分差。

暫停過後，金酒頻進攻皆未進，第二節結束。

第一節

開賽不到2分鐘，金酒陳冠全遠距離打板得2分，開賽不到2分鐘，台銀成力煥替補上場。

李維哲推手不近，范士恩隨即補上，台銀得2分，目前平手。

開賽進行一半，比分來到8：6，場邊喊出暫停。

台銀隊換上陳國維，金酒換上蕭順議。

菲爾普斯拋投出手得分，目前菲爾普斯此節拿下5分，比賽剩下1：30秒，金酒打出一波8：1攻勢。

最後一分鐘陳國維遠距離三分球不進，菲爾普斯將球傳給蘇奕晉，籃下擦板得分，倒數10秒，菲爾普斯進攻不進，首節比分19：15。

成力煥。（記者陳志曲攝）

菲爾普斯。（記者陳志曲攝）

張博勝。（記者陳志曲攝）

林力仁。（記者陳志曲攝）