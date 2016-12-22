SBL》蔡文誠18分領軍 富邦勇士大勝台啤完成保二任務
2016/12/22 20:02
蔡文誠。（記者陳志曲攝）
〔記者林岳甫／新北報導〕位居聯盟第4的台啤與第2的富邦勇士，今在板橋體育館正面對決，勇士「本土洋將」蔡文誠攻下18分，團隊更飆進9記三分彈，以96：72擊敗台啤，戰績9勝5敗，完成保二任務。
台啤首節就有驚人的三分火力展現，近日剛在臉書上成立個人粉絲專頁的射手于煥亞更是2投全進，呂奇旻、李愷諺各貢獻1顆，加上洋將B.戴維斯攻下9分，勇士則是靠著多點開花，與台啤戰成23：23平手。
第二節台啤缺乏長程砲火的奧援，勇士則單節命中3顆，包括最後「小胖」洪志善於後場丟進石破天驚的遠距離三分球，取得51：40的雙位數領先。
易籃後，洪志善再次投進三分球、蔡文誠又上籃得手，此節勇士趁著台啤不斷發生失誤，數波快攻輕鬆得手，最多領先23分，三節打完以74：53領先，台啤末節也無力回天，黯然吞敗。
蔡文誠與洪志善哥倆好，從過往在璞園的好朋友，本季更一同加盟勇士拚冠軍，此役蔡文誠三分球兩投全進，攻下18分、洪志善則是揮別前役得分掛蛋，貢獻11分，加上宋宇軒14分進帳與林孟學挹注10分，保住第二名席次。
台啤B.戴維斯攻下19分、5籃板與6助攻；于煥亞則是15分進帳。
洪志善（右）砍進超大號三分。（記者陳志曲攝）
富邦勇士宋宇軒（左）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）
台灣啤酒朱億宗。（記者陳志曲攝）
相關新聞
- SBL Live》得分創本季新高 富邦大勝台啤
- SBL Live》台銀vs.金酒
- 職籃隊員圖書館裡打球 阿公阿嬤跟著玩
- SBL》躍居明星賽人氣王 朱億宗：我自己都很意外！
- 台銀搶平隊史5連勝 今日轉播與賽事預告
推薦新聞
-
SBL》台灣柯瑞是你？洪志善飆進神奇超大號三分（影音）2016/12/22 22:38
-
NBA》勇士明天戰籃網 可望追平這項驚人紀錄2016/12/22 21:20
-
SBL》蔡文誠18分領軍 富邦勇士大勝台啤完成保二任務2016/12/22 20:02
-
日職》大谷翔平超人氣 簽演藝約成深田恭子師弟2016/12/22 19:14
-
中職》前阪神投手西村憲 傳獲邀中信兄弟春訓2016/12/22 16:36