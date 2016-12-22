SBL》蔡文誠18分領軍 富邦勇士大勝台啤完成保二任務

蔡文誠。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕位居聯盟第4的台啤與第2的富邦勇士，今在板橋體育館正面對決，勇士「本土洋將」蔡文誠攻下18分，團隊更飆進9記三分彈，以96：72擊敗台啤，戰績9勝5敗，完成保二任務。

台啤首節就有驚人的三分火力展現，近日剛在臉書上成立個人粉絲專頁的射手于煥亞更是2投全進，呂奇旻、李愷諺各貢獻1顆，加上洋將B.戴維斯攻下9分，勇士則是靠著多點開花，與台啤戰成23：23平手。

第二節台啤缺乏長程砲火的奧援，勇士則單節命中3顆，包括最後「小胖」洪志善於後場丟進石破天驚的遠距離三分球，取得51：40的雙位數領先。

易籃後，洪志善再次投進三分球、蔡文誠又上籃得手，此節勇士趁著台啤不斷發生失誤，數波快攻輕鬆得手，最多領先23分，三節打完以74：53領先，台啤末節也無力回天，黯然吞敗。

蔡文誠與洪志善哥倆好，從過往在璞園的好朋友，本季更一同加盟勇士拚冠軍，此役蔡文誠三分球兩投全進，攻下18分、洪志善則是揮別前役得分掛蛋，貢獻11分，加上宋宇軒14分進帳與林孟學挹注10分，保住第二名席次。

台啤B.戴維斯攻下19分、5籃板與6助攻；于煥亞則是15分進帳。

洪志善（右）砍進超大號三分。（記者陳志曲攝）

富邦勇士宋宇軒（左）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）



台灣啤酒朱億宗。（記者陳志曲攝）