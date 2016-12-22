FIFA更新男足世界排名 阿根廷第一、台灣157名

FIFA今日（22）公佈世界排名，由阿根廷拿下首位。（美聯社）

〔編譯周柏憲／綜合報導〕國際足球總會（FIFA）今日公佈最新的世界男足排名，阿根廷以積分1634分技壓群雄拿下第一，巴西以1544分居二，德國積分為1433分抱走季軍。

FIFA男足世界排名前10名。（圖擷自FIFA）

台灣與關島1比1平手，獲得積分43分，其餘賽事敗北，未斬獲任何積分。（圖擷自FIFA）

聚焦亞洲，伊朗世界排名第29名，拿下亞洲足球協會會員國第一，第二、三名分別為南韓（37）和日本（45）。台灣名列157名，輸給139名的香港、134名的越南、以及126名的泰國。北韓排名為125名。

國際足球總會的積分計算公式為 P = M x I x T x C 。P意為積分；M意為賽事結果，勝隊得3分，輸者以0分計，平手則各得1分；I為賽事重要性，例如一般友誼賽（包含小型賽事）的積分為1分，若打入國際足球總會世界盃決賽，積分為4。

T為敵隊實力，計算方式為200扣除FIFA的世界排名，與世界第一的球隊對決可獲得200分積分；例如台灣對上世界第二的巴西隊，可獲得200-2的198積分，若對手為阿根廷，則可獲得積分200分。此外，敵隊排名在含150名以下者則獲得積分50分。

C為聯盟強度，得出的數據以各聯盟在FIFA世界盃過去3屆的獲勝次數為基礎。南美洲足球協會（CONMEBOL）的積分為1，歐洲足球協會聯盟（UEFA）為0.99，亞洲足球鞋協會（AFC）、非洲足球協會（CAF）、大洋洲足球協會（OFC）、以及中北美洲及加勒比海足球協會（CONCACAF）的積分為0.85。

根據FIFA公佈的台灣足球隊12月份的賽事，台灣與關島1比1平手，獲得積分43分，其餘與香港、澳洲、北韓的賽事敗北，在M積分掛零，因此未獲得任何積分。