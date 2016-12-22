NBA》勇士明天戰籃網 可望追平這項驚人紀錄
2016/12/22 21:20
勇士明天將挑戰連3場比賽大勝對手30分的紀錄。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕勇士明天將在客場迎戰籃網，有機會挑戰一項高懸45年的紀錄，連續3場比賽大勝對手30分以上。
勇士將在台灣時間明早8：30迎戰籃網，在這之前的兩場比賽，勇士分別以45分大勝拓荒者、以30分之差擊敗爵士，明天灣區大軍將挑戰連3場比賽以超過30分差距擊敗對手的紀錄。
太陽曾在1971年連3場比賽大勝對手30分，這也是目前NBA史上最高紀錄，勇士明天遇上戰績聯盟倒數的籃網，將有機會追平。
籃網一哥林書豪日前傷癒歸隊，並在上一戰中重返先發陣容，明天能否率隊扳倒勇士，終止連敗，且避免成為對手寫紀錄的苦主，值得關注。
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