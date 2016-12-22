SBL》台灣柯瑞是你？洪志善飆進神奇超大號三分（影音）

影片約從52分20秒時開始

〔體育中心／綜合報導〕富邦勇士今天以96：72大勝台啤，其中「小胖」洪志善在第二節讀秒階段，從後場的位置投進一顆超大號三分球，讓全場陷入瘋狂。

上半場讀秒階段，富邦勇士將進行最後一波進攻，洪志善拿到球後，在後場三分線的位置出手，打板投進一記超大號的壓哨Logo Shot，讓全場氣氛陷入瘋狂。

洪志善此役進帳11分、4助攻，關鍵超大號三分也延續球隊領先氣勢，終場富邦勇士以24之差擊敗台啤。

洪志善三分跳投。（記者陳志曲攝）

洪志善（右）投進超大號三分與隊友林書緯（左）擊掌慶祝。（記者陳志曲攝）

洪志善（右）中場休息前投進過半場三分球，隊友高聲歡呼。（記者陳志曲攝）