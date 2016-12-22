SBL》菲爾普斯繳超扯46分、29籃板 率金酒在2OT大戰勝出

菲爾普斯（左）。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕就是拿金酒沒輒！就算台銀今日在第四節上演追分秀，將戰局逼入延長賽，更上演本季首度的2度延長大戰，台銀最終仍以101：106落敗，無緣追平隊史最佳5連勝，而金酒本季3勝全來自台銀。

金酒前三節最多領先近20分，原以為本季第3勝即將到手，想不到台銀開始上演追分秀，上週最佳球員李維哲共完成2次「三分打」，加上末節手感火燙的老將張博勝，連續飆進2顆三分球，於最後15.7秒竟戰成76:76平手，更將比賽逼進延長賽。

兩軍首次延長賽仍無法分出高下，雙方展開本季首度出現的2OT，金酒王泰傑連得5分，率隊取得96：92領先，台銀則是數波進攻未果，最終在犯規大戰中度過，金酒總算辛苦拿下本季第3勝。

金酒菲爾普斯貢獻本季新高46分還外帶驚人的29籃板，林力仁挹注15分，王泰傑17分進帳，本季選秀榜眼蘇奕晉則有生涯新高11分。

不讓菲爾普斯專美於前，奈維爾此役繳出37分、26籃板，張博勝上半場僅得3分、但第四節他獨自收下16分，全場則有27分進帳，可惜纏鬥兩度延長賽仍與勝利失之交臂。

奈維爾（右）。（記者陳志曲攝）

李維哲。（記者陳志曲攝）

張博勝（左）運球突破對手的防守。（記者陳志曲攝）