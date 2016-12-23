MLB》他獅子大開口要22億 最後賤價加入海盜隊
2016/12/23 07:35
諾瓦曾被看好是洋基王牌接班人。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕曾經開價高達5年7000萬美元（約22億台幣）的投手諾瓦（Ivan Nova），最後僅以3年2600萬美元（8.3億台幣）與海盜隊簽約，低廉價碼讓人跌破眼鏡。
29歲的諾瓦生涯前7季都在洋基隊，今年在洋基表現不理想，但被交易到海盜隊後大復活，本季總計12勝8敗，防禦率4.17，海盜有意續簽，但諾瓦開價高達7000萬，比美媒預估的4年5200萬還要多，也讓海盜隊先觀望。
最後諾瓦因為乏人問津，海盜趁勢以2600萬簽回，他本季在海盜主場表現相當出色，戰績3勝1敗，防禦率僅2.45，新球季將擔任僅次於王牌柯爾（Gerrit Cole）與菜鳥泰倫（Jameson Taillon）後的中段輪值。
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