NCAA》骯髒惡習難改 他一腳自毀NBA前程



〔體育中心／綜合報導〕NCAA強權杜克大學近來因陣中明星艾倫（Grayson Allen）在場上的爭議行為遭到批評，前日艾倫在出戰伊隆大學的比賽中，以危險的出腳動作害對手重摔，引來全美運動媒體撻伐，稍早杜克大學正式宣布，未來將無限期禁賽艾倫，以示懲處。

上季艾倫獲選NCAA第二隊，本季繳出17.2分、4.8籃板、3.6助攻的不俗成績，已是藍魔鬼隊中極為重要的攻防核心，但其場上的惡意行為不容寬待，亦有傷害校譽之嫌。

根據外電報導，艾倫有望於明年參與NBA選秀，原先預計會座落於首輪中段順位，但此次的負面行為將大大影響未來生涯發展，《ESPN》球評更不諱言指出，「就算宣告NBA生涯玩完也不意外，他得像個大人，負起責任來。」