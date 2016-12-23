NBA》耶誕節復仇日？湯普森：等不及打騎士
2016/12/23 08:18
湯普森。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕下周一（美國時間25日）的「耶誕大戰」重頭戲將由連續兩年的總冠軍組合上演，稍早勇士神射手湯普森（Klay Thompson）受訪難時掩興奮，強調：「這將會是例行賽最有趣的比賽！」
湯普森受訪時透露，「面對騎士前，我們還得打籃網和活塞，不論哪支隊伍都不能小瞧，但騎士是東部第一，和我們之間又有太多文章可作，這將會是例行賽最有趣的比賽啊！因為他勢必得非常激烈，我們需要高強度的比賽，拭目以待。」
勇士隊近況絕佳，前兩場比賽分別以45分、30分的懸殊比數大勝對手，今日勇士作客布魯克林，有望挑戰高懸45年，連3場比賽超過30分差距擊敗對手的紀錄。
勇士本季場均可攻下117.4分，每場可傳出31.3次助攻，兩項數據高居聯盟第一，足證浪花大軍進攻火力兇猛。
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