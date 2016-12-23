CBA》不滿對手大動作假摔 林書豪前隊友鎖喉遭驅逐

〔體育中心／綜合報導〕中國CBA日前發生「鎖喉事件」，吉林東北虎洋將布朗（Jabari Brown）因不滿對手江蘇南鋼陳磊假摔，爆發口角並用手掐住對方脖子，差點爆發衝突，布朗也遭到驅逐出場。

事發在第三節最後2分鐘，布朗持球突破，他伸手要擺脫陳磊的防守，卻未料陳磊竟然往後重摔在地，布朗也被判進攻犯規。

陳磊起身後，布朗隨即與他爆發言語衝突，布朗也趁機伸手掐住了陳磊的脖子，他也隨即被裁判判罰驅逐出場，目前懲處尚未明朗。

布朗曾在2014-15賽季效力過湖人，曾與台裔球星林書豪並肩作戰，出賽19場，場均繳出11.9分、2.1助攻，表現相當不錯，但湖人隊為了迎回老將世界和平（Metta World Peace），忍痛將他裁掉，布朗則轉往CBA討生活。