棒球年終世界排名 台灣只輸這3國

台灣高居全世界第4名。（取自WBSC）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒壘球聯盟（WBSC）今天公布2016年終排名，台灣以積分4261高居全世界第4名，僅輸給日本、美國與南韓。

今年最高階國際賽事為U23世界盃，日本、澳洲、南韓分別是冠亞季軍，台灣排第7；其次還有U18亞洲青棒錦標賽，日本奪下冠軍、台灣高居亞軍；U15世界盃棒球賽，古巴、日本與美國分居冠亞季軍，台灣第7；U12亞洲少棒錦標賽，日本、南韓分居冠亞軍，台灣第3。

日本除了U15拿下亞軍外，包括U12、U18、U23全都是冠軍，總積分高達5699，自從2014年11月登頂後，持續高居冠軍至今。

世界第13-24名。（取自WBSC）

世界第25-36名。（取自WBSC）

世界第37-48名。（取自WBSC）

世界第49-60名。（取自WBSC）

世界第60-70名。（取自WBSC）