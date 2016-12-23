NBA》回擊卡爾新書 馬丁怒批：一切都是謊言
2016/12/23 09:30
〔體育中心／綜合報導〕前NBA總教練卡爾（George Karl）在即將發行的自傳裡大談過去執教過的球員，批評安東尼（Carmelo Anthony）自私、不配當一個領袖，既不願意與人分享外界的目光，也不願意好好防守。卡爾也在書中批評「野獸」馬丁（Kenyon Martin），但馬丁大力回擊，稱卡爾說的一切都是謊言。
卡爾在自傳《憤怒的喬治》（Furious George）裡寫到，安東尼是個難解的謎題（conundrum），「在我執教他的6年裡，他就是真正難解的謎題。他是我執教過最好的進攻型球員，但他也是自私的人，他迷戀於外界關注的目光，當他不得不分享目光給別人的時候，他會非常不高興。他漫不經心的防守使我憤怒，他對困難、阻擋別人的苦差事沒興趣。」
卡爾也表示，安東尼被交易至尼克隊，「對教練和全隊來說都是解脫。我們是這筆交易的贏家，一定是。」在這筆交易裡，金塊送出包括安東尼和畢拉普斯（Chauncey Billups）在內共6個球員，換回加林納里（Danilo Gallinari）、錢德勒（Wilson Chandler）、費爾頓（Raymond Felton）、馬茲戈夫（Timofey Mozgov）以及3個選秀權與現金。
另外，卡爾也批評史密斯（J.R. Smith）與馬丁是「被寵壞的孩子」（the spoiled brats），引來馬丁在推特回擊：「他寫的自傳滿是欺騙與謊言，是我所效力過最爛的總教練，難怪他到哪隊最後都被解雇。」
史密斯（左）、馬丁（中）、安東尼（右）。（資料照，Getty Images）
卡爾（左）、安東尼（右）。（資料照，美聯社）
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