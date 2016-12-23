NBA》湖人最佳第六人受訪 大談製造犯規心得

〔體育中心／綜合報導〕湖人本季的表現有所進步，在隊上擔任第六人角色的威廉斯（Lou Williams）功不可沒，日前他接受採訪，暢談自己在場上的表現。

威廉斯在湖人隊依然保持低調，但當他開口說話時，年輕隊友都會聽他的。「華頓（Luke Walton）教練會說很多話，其他球員也是，」威廉斯說，「我喜歡用行動來表示。」

今年30歲的威廉斯，本季是在聯盟的第12個球季，以擅長製造犯規聞名於聯盟，對手往往有所準備。本季至今，威廉斯平均上場25.2分鐘，得到18.8分、2.4籃板、3.5助攻，也是湖人隊內得分王。

「我相信球探報告一定有寫到這點，球員們打球都有習慣，」威廉斯說，「面對一些特定球員，想製造犯規很簡單。他們也許習慣了之後不會被騙到，但我還是會成功幾次。」當威廉斯成功要到犯規，對方教練往往比球員還沮喪。「我確定他們的比賽計劃中包括不讓我罰球，或是手不碰到我的身體，只是他們常常失敗收場。」

威廉斯（左）。（資料照，USA Today）