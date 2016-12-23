NBA》熱火整組打掉重練 主控卓吉奇兜售中
2016/12/23 09:37
卓吉奇將成為熱火的交易籌碼。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕熱火本季失去「閃電俠」魏德（Dwyane Wade）後，球隊群龍無首、同時陷入傷兵困擾，至今繳出9勝20敗的難堪戰績，日前熱火主管萊利（Pat Riley）透露球隊將進入火速重建，今日美媒便有消息傳出，主控卓吉奇（Goran Dragic）將成為交易的主要籌碼。
《Yahoo》報導指出，卓吉奇的處境非常尷尬，兩個球季以前，即使球隊同時擁有魏德與波許（Chris Bosh），仍難達到預期目標；本季閃電俠返鄉後，卓吉奇與「白邊」懷特塞德（Hassan Whiteside）聯手竟不敵爐主七六人，球團內部開始傳出交易聲音。
事實上，卓吉奇本季繳出近3季最佳數據，目前場均可達19.1分、4.1籃板、6.7助攻，熱火球團打算趁機出清，報導指出，國王隊前鋒蓋伊（Rudy Gay）與控衛柯利森（Darren Collison）是熱火亟欲網羅的對象。
卓吉奇去年簽下5年8600萬美元（27.5億）合約，目前尚有4年約還沒有走完，2019-20球季擁有球員選擇權可跳出，尚餘下3季約5400萬的薪資。
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