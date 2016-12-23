NBA Live》籃網第三節魔咒再起 林書豪傳10助攻

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 勇士 33 16 39 88 籃網 34 31 19 84

投籃 三分 罰球 籃板 助攻 失誤 得分 林書豪 2-8 2-6 0-0 4 10 3 6

第三節

籃網第三節魔咒再起，杜蘭特開局三分打帶領勇士反攻，打出一波10：0的反撲，籃網前5分鐘僅得2分，浪花兄弟柯瑞和湯普森各飆進三分彈，追到只差1分，所幸林書豪砍進三分彈穩住領先優勢。

籃網該節發生11次失誤，讓勇士有機可趁，湯普森再砍進超前3分彈，勇士以73：72反超，杜蘭特和湯普森該節聯手轟進21分，幫助勇士第三節以88：84逆轉領先。

第二節

籃網次節開局打出一波9：0的小高潮，並一度領先達到16分，羅培茲上半場攻下23分，而林書豪則傳出8次助攻，率領籃網半場以65：49領先。

第一節

前一役休息的B.羅培茲（Brook Lopez），今天首節開局打得有聲有色，1人獨拿10分包括2記三分彈，而波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）也飆進2記三分彈，幫助籃網以20：12領先勇士。

勇士暫停過後打出一波8：0的攻勢，林書豪適時砍進三分彈止血，不過勇士火力兇猛，K.湯普森（Klay Thompson）該節第2記三分彈，幫助球隊超前。

而J.哈里斯（Joe Harris）在最後讀秒階段砍進超前三分彈，籃網首節就砍進7記三分球，以34：33暫時領先。