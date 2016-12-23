日職》年初與王建民激烈競爭 養樂多挖大聯盟猛將
2016/12/23 08:46
歐蘭朵夫明年轉戰養樂多。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕今年在皇家春訓與王建民競爭的歐蘭朵夫（Ross Ohlendorf），原本有機會加入巨人軍跟陽岱鋼當隊友，但雙方未談攏，歐蘭朵夫轉投養樂多。
歐蘭朵夫今年球季在紅人隊繳出5勝7敗，防禦率4.66的成績，季前他曾與旅美好手王建民爭奪皇家隊牛棚位置，大聯盟累積30勝，防禦率4.82。193公分高的歐蘭朵夫，最快球速153公里，主要武器有變速球、滑球。
養樂多本季排名中央聯盟第5，防禦率4.73是12球團最差，其中以小川泰弘與石川雅規的8勝最多，尋找先發陣容是休季最大課題，先前已找來2年大聯盟資歷的布坎南（David Buchanan），今再補強9年大聯盟資歷的歐蘭朵夫。
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