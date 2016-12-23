NBA》回憶錄痛批甜瓜 卡爾：安東尼沒資格當領袖
2016/12/23 09:20
安東尼與卡爾。（資料照，歐新社）
〔體育中心／綜合報導〕尼克球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）日前與總管「禪師」傑克森的口水戰才剛落幕，沒想到前金塊總教練卡爾（George Karl）近日發表新書痛批安東尼自私不肯防守，也不願意與隊友分享榮耀，沒有資格當球隊領袖。
安東尼在2003年選秀會被金塊隊以第三順位挑中，他曾6度率領球隊打進季後賽，但只打過1次分區冠軍戰，2次闖過首輪，2011年被交易至尼克。而卡爾在金塊隊執教9年，直到2013年才卸下兵符。
卡爾近日即將出版回憶錄《憤怒喬治》（Furious George），據《紐約郵報》爆料，內文痛批當年的子弟兵安東尼、馬丁（Kenyon Martin）和史密斯（J.R Smith）。他認為安東尼是他執教過最好的得分好手，但是他太沉迷於「明星光環」，很多事都不願意和隊友分享。
卡爾也在書中批評安東尼的防守，令他生氣的是安東尼在場上都不願做骯髒活，只想著進攻，這樣無法成為領導球隊，也無法成為球隊領袖。「安東尼的問題太多了，我懶得再講，我不在乎了。」卡爾這樣說道。
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