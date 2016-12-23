非做不可》支持運動協會改革 謝淑薇：別扼殺選手的熱情
2016/12/23 09:51
〔體育中心／綜合報導〕「挽救台灣體育，就從改革協會開始」的網路連署活動，在一天之內就有超過2萬人次的連署。台灣網球女將謝淑薇也轉貼這項消息，支持改革協會連署，並表示「還給選手乾淨、更專業的運動世界，讓每一位選手都能有機會站在公平的大平台上。不要讓這些人扼殺寶島充滿天份的幼苗們，扼殺職業選手的熱情，台灣加油！」
今夏里約奧運，因為奧會副主席蔡賜爵拍桌斥責，謝淑薇宣布退出國家隊、拒絕徵召，引來改革運動協會的聲浪。運動協會的運作飽受批評，男排選手黃培閎、羽球球后戴資穎也都參與改革連署，希望能夠挽救台灣的體育。
謝淑薇。（資料照，記者黃志源攝）
●連署活動6大訴求
1.要求全面開放單項協會，取消所有會員入會及被選舉資格限制。
2.刪除由主管機關（體育署）訂定團體會員（各地方委員會）最低比例之條文。
3.支持法案通過半年內各單項協會應全面改選。
4.支持各單項體育協會財務全面公開透明。
5.支持單項協會設立社會公正人士組成的第三方監督團體。
6.支持訂定選手理事參與協會決策、運作之條文。
（網址 http://www.jumpto.tw）
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