NBA》林書豪半場8助攻本季最佳 還讓勇士創尷尬紀錄
2016/12/23 09:58
林書豪此役表現出色。（ USA Today Sports）
〔體育中心／綜合報導〕籃網今日在自家迎戰勇士，主控林書豪面對老隊友柯瑞（Stephen Curry）毫不手軟，除了在防守上帶給柯瑞不小困擾，讓浪花一哥上半場12投3中，拿下8分；此外，林書豪光用半場就傳出8次助攻，追平本季籃網的最佳紀錄，上半場籃網以65：49領先。
上半場林書豪手感不佳，6次出手僅命中1記三分球，拿下3分，但也貢獻4記籃板球、8次助攻，助球隊上半場領先達雙位數。
此役籃網在防守上帶給勇士極大困擾，上半場勇士的30次出手僅命中8球，而這8球當中，沒有一次來自於隊友間的助攻，與本季場均31.3次助攻的數據相差甚大，在傳導上嚴重當機。
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