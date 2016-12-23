MLB》印人拚69年來首冠 20億簽40轟級明星重砲

英卡納西恩。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽被小熊大逆轉的印地安人，今以3年6000萬美元（約19億台幣）、外帶第4年2500萬選擇權簽下重砲手英卡納西恩（Edwin Encarnacion），明年要拚1948年後首座世界大賽冠軍。

英卡納西恩本季轟出追平生涯新高的42轟，外帶全大聯盟最多的127分打點。在2012-16年期間，英卡納西恩總計轟出193發全壘打，全聯盟僅次於金鶯重砲手戴維斯（Chris Davis）排第二。

英卡納西恩原本希望能再回到多倫多，但藍鳥休季迅速補強摩拉雷斯（Kendrys Morales）、皮爾斯（Steve Pearce）等替代人選，英卡納西恩只能告別藍鳥8年生涯，外傳還有運動家、洛磯、遊騎兵等隊競爭，最後印地安人勝出。

印地安人簽下中心打者後，新球季打線一到五棒預計是林多（Francisco Lindor）、奇普尼斯（Jason Kipnis）、布蘭特利（Michael Brantley）、英卡納西恩、桑塔納（Carlos Santana），非常具有競爭力，將會是紅襪在美聯戰場的最大敵人之一。

印地安人今年世界大賽本來以3：1領先，未料遭小熊演出絕地大逆轉，痛失冠軍。小熊終結108年未奪冠紀錄後，印地安人承接最久未奪冠的紀錄，上次奪冠已是68年前。