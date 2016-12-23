NBA》免客氣！林書豪請柯瑞大吃一鍋（影音）

〔體育中心／綜合報導〕籃網今日在自家迎戰勇士，主控林書豪面對老隊友柯瑞（Stephen Curry）毫不手軟，在防守上帶給柯瑞極大威脅，柯瑞在第二節掌握一次快攻機會，林書豪再展防守硬底子功力，抓準時機送出一次漂亮火鍋，將球硬生生搧出場外。

籃網在下半場遭到勇士逆轉，但林書豪送出本季新高的11次助攻，另有10分、7籃板的

演出，繳出傷癒回歸後的首次雙十成績。