德甲》這球好囧！ 提亞戈傳球給「耶誕老人」（影音）

〔體育中心／綜合報導〕德甲第16輪比賽，拜仁慕尼黑與RB萊比錫爭奪聯賽榜首位置，在這場比賽中，拜仁中場提亞戈（Thiago Alcantara）是本場比賽的最佳球員，他貢獻1個進球與1次助攻，但最令人關注的並非他的精彩表現，而是他在場上的一記傳球。

提亞戈在比賽中接到隊友阿隆索（Xabi Alonso）傳球，轉身輕鬆把球傳往左邊路，給他眼角餘光看到，從後面高速往前跑的「隊友」。但這位穿紅衣飛奔的不是隊友，而是場邊LED電子廣告看板的耶誕老人動畫，真正的隊友科斯塔（Douglas Costa）見狀快速回去接球，阿隆索則伸手示意隊友都在前面。

提亞戈傳球給耶誕老人。（取自影片）