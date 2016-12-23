NBA》林書豪準大三元 難擋勇士逆襲

籃網遭到勇士逆轉，苦吞4連敗。（美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕籃網今於主場碰上全聯盟第一的勇士，卻只打了半場好球，林書豪表現全方位，攻下10分、11助攻和8籃板，無奈籃網下半場遭勇士逆轉，終場籃網101：117不敵勇士，吞下本季第21敗，

面對強敵勇士，籃網祭出嚴防，上半場領先達16分，但第三節崩盤的老毛病再犯，遭勇士單節打出39：19的猛攻，發生11次失誤，葬送領先江山，末節仍無法止血，落後分數越拉越大，無力回天。

林書豪差2籃板能完成生涯第二次大三元，此役他攻守俱佳，負責看管MVP柯瑞，讓柯瑞全場僅得15分，且三分球命中率僅23.1%，第三節還賞了柯瑞一記麻辣鍋，表現搶眼。

勇士上半場僅得49分，且全隊0助攻、進攻當機，但下半場勇士找回華麗進攻，全隊下半場狂砍68分，其中杜蘭特砍下全隊最高26分，K.湯普森轟下5記三分彈，貢獻23分，格林則因小孩出生，未隨隊出征。

籃網全場發生26次失誤，有11次集中在第三節，導致第三節徹底崩盤。羅培茲轟下全場最高28分，外加8籃板，霍林斯傑佛森替補上陣貢獻13分，吉爾派翠克則進帳14分。

籃網連續遭東部第二的暴龍和聯盟霸主勇士擊潰後，明天將馬上飛往克利夫蘭挑戰衛冕軍，目前籃網處於客場10連敗，面對東部球隊10連敗，另外，本季籃網背靠背的第二戰從未贏過。