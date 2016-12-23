NBA》牙套噴飛沒關係 柯瑞神技搞定變妙傳（影音）

〔體育中心／綜合報導〕聯盟龍頭勇士今日出訪籃網主場，球隊一哥柯瑞（Stephen Curry）在一次快攻中，示範臨危不亂、細緻又精彩的好球，在網路上引起討論及瘋傳。

影片中，柯瑞一邊帶球觀察林書豪的防守，想不到嘴裡的牙套意外掉落，但柯瑞不慌不忙，用左手接住牙套，右手甩球給空檔的杜蘭特（Kevin Durant）上籃得分，全程不到3秒，既冷靜又順暢的完成。

柯瑞此役19投6中，攻下15分、2籃板、7助攻、5抄截，勇士終場以117：107成功逆轉籃網。