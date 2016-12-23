西甲》皇馬新門將？ 西媒爆料庫爾圖瓦將加盟
2016/12/23 12:19
〔體育中心／綜合報導〕效力英超豪門切爾西的比利時守門員庫爾圖瓦（Thibaut Courtois），有望在明年夏天加盟西甲豪門皇家馬德里。根據西班牙媒體《馬卡報》報導，庫爾特瓦已經告訴切爾西隊友與親密好友，自己將要轉隊。
《馬卡報》報導稱，在庫爾圖瓦以租借形式效力馬德里競技的時候，皇馬就對他感興趣，而庫爾圖瓦也願意效力皇馬。皇馬對目前的主力門將納瓦斯（Keylor Navas）感到很滿意，但是納瓦斯已經超過30歲，球隊需要為未來做準備，24歲的庫爾圖瓦是不錯的選擇。
但《馬卡報》也表示，切爾西老闆阿布拉莫维奇（Roman Abramovich）會是庫爾圖瓦轉隊的最大阻力，他希望庫爾圖瓦能繼續留在切爾西。
庫爾圖瓦。（資料照，法新社）
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