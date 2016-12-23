NBA》尼克退魔術晉東部四強 波辛傑斯右膝傷退
2016/12/23 12:18
波辛傑斯右膝挫傷，後天出賽存疑。（今日美國）
〔體育中心／綜合報導〕尼克今天在主場迎戰魔術，全隊共有6人得分上雙，從開賽一路壓著魔術打，終場以106：95輕鬆贏球，戰績擠身東部前四強，但陣中主力波辛傑斯（Kristaps Porzingis）在末節撞傷膝蓋提前退場，傷勢狀況尚未明朗。
「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）攻下尼克全隊最高的19分，另有5籃板3助攻，而「一哥」安東尼（Carmelo Anthony）貢獻15分、8籃板，此役板凳表現亮眼，歐昆恩（Kyle O'Quinn）繳出14分、16籃板的雙十數據，而籃板數也是個人生涯新高，詹寧斯（Brandon Jennings）的12次助攻，再度刷新本季新高；魔術方面以伊巴卡（Serge Ibaka）的23分、10籃板最佳，富尼耶（Evan Fournier）則攻下次高的21分。
波辛傑斯出賽27分鐘，攻下12分、4籃板和2火鍋，第四節開局與魔術中鋒伍切維奇（Nikola Vucevic）發生衝撞，導致右膝挫傷，提前退場，波辛傑斯後天出戰賽爾提克存疑。
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