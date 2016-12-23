NBA》籃網教頭怒飆林書豪 美國網友很不爽（影音）

〔體育中心／綜合報導〕籃網上半場領先多達16分，卻在第三節崩盤遭勇士逆轉，終場以101：117吞敗。第三節時，林書豪在一次暫停被總教練亞特金森（Kenny Atkinson）訓斥，引起網友們廣大討論。

第三節開賽沒多久，勇士杜蘭特射三分球沒進，隊友帕丘利亞（Zaza Pachulia）抓到進攻籃板，林書豪眼看柯瑞在三分線大空檔，趕緊上前防守，未料卻送給禁區下的魯尼（Kevon Looney）大空檔，經由助攻輕鬆放進兩分，也讓籃網喊暫停。

就在林書豪走回板凳時，亞特金森上前訓斥他一頓，林書豪不發一語，默默坐回板凳休息，而亞特金森又上前念了幾句，林書豪才點點頭，氣氛有點緊張。

目前還不知道亞特金森到底對林書豪說什麼，但網友認為應該是林書豪漏掉對魯尼的協防，導致籃網失分，但許多美國網友在YouTube留言為林書豪抱屈，「那根本不是林書豪的責任」、「難道你要放三分空檔給柯瑞嗎？誰來炒掉這個笨教頭」、「人們總是在惡搞林書豪。」