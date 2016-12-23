NBA》大歐球衣退休 熱火主場逆轉湖人致敬

〔體育中心／綜合報導〕熱火今天在主場迎戰湖人，賽前特別進行歐尼爾（Shaquille O'neal）的32號球衣退休式，以感謝他在2006年隊史首冠的貢獻。湖人全場外線手感不錯，一度領先達19分，但熱火在第3節成功超前，兩隊直到最後關頭才分勝負。終場前懷特塞德（Hassan Whiteside）關鍵補籃得手，熱火以115：107完成逆轉。

比賽一開始，湖人就接連在外線出手，命中率相當高，熱火慢慢把差距縮小，但替補陣容上場後，威廉斯（Lou Williams）連得5分，幫助湖人保持領先。第2節湖人延續火燙手感，楊恩（Nick Young）與威廉斯頻頻放冷箭，湖人將領先拉開到19分。接著熱火回敬一波10：0，半場結束，湖人以60：53領先。

下半場，湖人丹恩（Luol Deng）與楊恩聯手得到5分，不過熱火在這節靠著卓吉奇（Goran Dragic）與懷特塞德一攻一守，成功超前比數。

末節最後4分鐘，威廉斯以三分球助湖人追平，接著卓吉奇與T.強森（Tyler Johnson）連砍三分球，幫助熱火領先6分。最後1分鐘，熱火溫斯洛（Justise Winslow）三分球不進，懷特塞德在籃下補進關鍵2分。終場熱火以8分之差獲勝。

威廉斯砍下27分、2籃板，羅素（D'Angelo Russell）得到17分、4籃板、7助攻，楊恩得到20分；懷特塞德得到23分、13籃板，溫斯洛得到23分、13籃板，卓吉奇得到21分、7助攻，J.強森（James Johnson）得到19分、8籃板、6助攻，T.強森得到14分、6助攻。

懷特塞德（右）幫助熱火鎖定勝局。（美聯社）