NBA》勇士差點輸籃網 柯瑞這樣評林書豪

〔體育中心／綜合報導〕勇士今日作客布魯克林，上半場兩隊陷入膠著，進入下半場後勇士團隊爆發，終場以117：101逆轉成功，賽後勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）談起與老隊友林書豪在場上的較勁，不吝給予讚賞。

林書豪與柯瑞曾於2010-11球季時，共同效力於勇士，柯瑞受訪時指出，林書豪的進步非常明顯，「他在場上總是很有企圖心、攻擊力非常旺盛，他明顯比2010或是2011年時更強了，他會在這個聯盟站得很穩的。」

此役林書豪繳出10分、11助攻、8籃板、2抄截、2火鍋的不俗成績，柯瑞強調，林書豪現有的一切，全是靠自己努力掙來的。

「從他初來乍到時，我們就已經打過照面，我很清楚，哪些球員是認份、對比賽全心投入，你會對於這些人充滿敬意，現在林書豪在這裡（籃網）得到機會，我希望他在剩餘的比賽都能打得很棒！」柯瑞今日19投6中，砍下15分另有7助攻、2籃板、5次抄截。