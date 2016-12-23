大溪工安意外 麟洛青少棒廖姓兄弟捐款帳戶公布

桃園市長鄭文燦（右一）昨日慰問廖忠仁夫妻的兩個兒子。（資料照，記者周敏鴻攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕前天下午大溪高中工地鷹架倒榻工安意外，造成5名工人身亡，其中廖忠仁和黃秀妹為夫妻，兩人有一對在屏東麟洛國中棒球隊打球的兒子，分別是就讀國三的廖紹明和國二的廖緯捷，昨天麟洛國中棒球隊教練王子燦盼各界伸出援手，今天經過校方和有關單位開會，決定捐款存入受難者大兒子廖紹明的帳戶，日後將成立基金會，相關資訊如下：

郵局局號：0011341

帳號：0602204

戶名：廖紹明